Из жизни хищников. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Из жизни хищников. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Из жизни хищников. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

После отъезда жены в отпуск, Виктор Рослов решил «слегка тряхнуть стариной» и устроил дружескую вечеринку. Друг и заместитель Виктора Илья познакомил Виктора с Мариной, представив друга холостяком. Марина понравилась Виктору с первого взгляда. Виктор впервые изменил жене. Он понимал, что если Ольга узнает об измене, то не простит предательства Виктора. В этом случае он потеряет не только жену, но и квартиру, и престижную работу, поскольку отец Ольги руководил производственным объединением, в котором Виктор занимал должность начальника отдела. Но отношения с Мариной стали слишком важны для Виктора, и разорвать эту связь он уже не мог. Тайное все же стало явным, и сбылись самые худшие опасения Виктора. Семья Виктора распалась, а его служебное место занял Илья, который и оказался главным интриганом.

Из жизни хищников слушать на видеосервисе Wink.

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