Из жизни хищников. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После отъезда жены в отпуск, Виктор Рослов решил «слегка тряхнуть стариной» и устроил дружескую вечеринку. Друг и заместитель Виктора Илья познакомил Виктора с Мариной, представив друга холостяком. Марина понравилась Виктору с первого взгляда. Виктор впервые изменил жене. Он понимал, что если Ольга узнает об измене, то не простит предательства Виктора. В этом случае он потеряет не только жену, но и квартиру, и престижную работу, поскольку отец Ольги руководил производственным объединением, в котором Виктор занимал должность начальника отдела. Но отношения с Мариной стали слишком важны для Виктора, и разорвать эту связь он уже не мог. Тайное все же стало явным, и сбылись самые худшие опасения Виктора. Семья Виктора распалась, а его служебное место занял Илья, который и оказался главным интриганом.



Из жизни хищников слушать на видеосервисе Wink.