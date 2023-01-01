Из записок охотника: Малиновая вода. Живые мощи. Однодворец Овсянников. Певцы. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит рассказы «Малиновая вода», «Живые мощи», «Однодворец Овсянников» и «Певцы» из знаменитого цикла «Записки охотника» великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). Цикл рассказов «Записки охотника» – одна из вершин творчества писателя, является энциклопедией жизни русского поместного дворянства. Произведения сборника включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Содержание: 1. Малиновая вода 2. Живые мощи 3. Однодворец Овсянников 4. Певцы



Из записок охотника: Малиновая вода слушать на видеосервисе Wink.