Из записок охотника: Касьян с Красивой мечи. Конец Чертопханова. Контора. Иван Тургенев (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит рассказы «Касьян с Красивой мечи», «Конец Чертопханова» и «Контора» из знаменитого цикла «Записки охотника» великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). Цикл рассказов «Записки охотника» – одна из вершин творчества писателя, является энциклопедией жизни �русского поместного дворянства. Произведения сборника включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Содержание: 1. Касьян с Красивой мечи 2. Конец Чертопханова 3. Контора



Из записок охотника: Касьян с Красивой мечи слушать на видеосервисе Wink.