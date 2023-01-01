Из записок охотника: Гамлет Щигровского уезда. Хорь и Калиныч. Петр Петрович Каратаев. Иван Тургенев (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит рассказы «Гамлет Щигровского уезда», «Хорь и Калиныч» и «Петр Петрович Каратаев» из знаменитого цикла «Записки охотника» великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). Цикл рассказов «Записки охотника» – одна из вершин творчества писателя, является энцикло�педией жизни русского поместного дворянства. Произведения сборника включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Содержание: 1. Гамлет Щигровского уезда 2. Хорь и Калиныч 3. Петр Петрович Каратаев



Из записок охотника: Гамлет Щигровского уезда слушать на видеосервисе Wink.