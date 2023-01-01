WinkАудиокнигиИз записок охотника: Бирюк. Бежин луг. Бурмистр. Иван Тургенев
Из записок охотника: Бирюк. Бежин луг. Бурмистр. Иван Тургенев (книга, 2009) слушать онлайн
2009, Аудиокнига
Классика, Русская литература145 мин6+
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Сюжет
Издание содержит рассказы «Бирюк», «Бежин Луг» и «Бурмистр» из знаменитого цикла «Записки охотника» великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). Цикл рассказов «Записки охотника» – одна из вершин творчества писателя, является энциклопедией жизни русского поместного дворянства. Произведения сборника включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Содержание: 1. Бирюк. 2. Бежин Луг. 3. Бурмистр.
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