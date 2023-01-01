Из Забайкалья с приветом. Александр Валентинович Куревин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Конец 80-х, город Кяхта на границе с Монголией. Младший сержант Смелков прибывает из учебного подразделения в действующую военную часть и по воле случая, сам того не ведая, оказывается вовлеченным в опасные шпионские игры. Исход операции нашей контрразведки в какой-то мере зависит и от его действий тоже…



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