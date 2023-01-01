Из прошлого Греции и Рима. Михаил Ростовцев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то давным-давно на берегу Черного моря, в Крыму и на Кавказе, там, где сейчас расположены большие города и маленькие дачные поселки, шла совсем другая жизнь и жили совсем другие люди. О русских и татарах еще и слуху не было, и только в горах Кавказа жили старые племена грузин, гурийцев, армян и других народов этой многоязычной и пестрой старой седой страны. За много столетий до Рождества Христова пришли в степи с Востока из глубины Азии кочевые племена скифов и сарматов. Почти в то же время на своих весельных и парусных судах появились в Черном море смелые мореходы и ловкие купцы – греки. Одно за другим стали они основывать свои поселения на берегах моря в богатых рыбой заливах, в устьях крупных рек: Дуная и Буга, Днепра и Дона, Кубани и Риони. Рассказ о том, как жили греки и их соседи на нашем юге, а также об истории появления Олимпийских игр, о древнеримском городе Помпеи и итальянской Мессине – ждет вас в этой аудиокниге.



Из прошлого Греции и Рима слушать на видеосервисе Wink.