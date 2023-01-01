Из плена восточной сказки. Жизнь после гарема. Коллектив авторов
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Из плена восточной сказки. Жизнь после гарема. Коллектив авторов

Из плена восточной сказки. Жизнь после гарема. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары381 мин16+

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Сюжет

Сокровенные признания нашей соотечественницы, похищенной и проданной в тайный гарем, прошедшей через унижения и опасности, но сумевшей совершить побег из роскошного дворца Дубая! Пройдя все круги гаремного «рая», Анна мечтала лишь об одном – жить спокойно, не вздрагивая от каждого звука. Но как долго может скрываться женщина с детьми даже в одном из самых шумных городов Европы Париже, если по ее следу, как по следу загнанного зверя крадутся доверенные люди всесильного арабского принца? К чему могут привести неуемное желание власти, интриги и кипение любовных страстей? Всегда ли мы знаем своих настоящих врагов и доверяем тем, кому стоит доверять? Сумеет ли героиня отстоять право на своих детей и собственную жизнь? Сумеет ли защитить их и себя и избежать катастрофы?

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