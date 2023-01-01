Из дел Тайной канцелярии. Александр Арсеньев (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиоверсии одиннадцати очерков, представленных в аудиокниге «Из дел тайной канцелярии», рассказывают о судебной практике тайных розыскных учреждений по делам об оскорблении царского достоинства и чести, и по времени охватывают целое столетие. Мы познакомимся с материалами следствия времен царствования Петра Великого, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II и, наконец, Павла I. Все они, благодаря описанию в действительности происходивших событий, правдиво и без прикрас, характеризуют свою эпоху и дают представление о жизни и взглядах наших предков. Надо сказать, что некоторые из этих взглядов и убеждений, сегодня кажутся нам бесчеловечными и жестокими, но для своего времени они были обыденны и никого не удивляли. Например, жесточайшие пытки, которые практиковались в России для получения нужных показаний, были узаконены приказом царя Алексея Михайловича, который вовсе не был жестоким государем, а наоборот,– заслужил у современников прозвище «тишайший». Пытки были обычной принадлежностью каждого судебного следствия и допроса, а показаниям, полученным в результате этих истязаний, придавали юридическую силу и подобный способ добиваться истины был одобряем всеми без исключения. Даже Петр Великий, более прогрессивный по взглядам и убеждениям, чем его современники и тот поддерживал идею пыток и Преображенский Приказ день и ночь беспрестанно оглашался стонами пытаемых и наказуемых. Вот лишь один из примеров, характеризующий ту эпоху. Князь Федор Юрьевич Ромодановский повздо...Слушайте книгу.



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