Из Ада в Рай. Избранные лекции по психиатрии. Михаил Литвак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Михаил Ефимович Литвак (род. 1938) – член-корреспондент Российской академии естественных наук, психотерапевт европейского реестра – автор многих книг, посвященных вопросам психотерапии, психологии общения и управления. Целенаправленное моделирование эмоций, коррекция и прогноз судьбы, интеллектуальная нирвана, психологическое айкидо, психосмехотерапия – вот далеко неполный перечень методик, разработанных и успешно внедренных в лечебную практику и практику консультирования семьи, руководителей, администраторов, бизнесменов. «Из Ада в Рай» – по признанию автора, его лучшая книга – представляет собой цикл лекций по психотерапии. В доступной форме, не только для профессионалов, но и для широкого круга читателей, автор делает обзор основных направлений современной психотерапии, раскрывает психотерапевтические идеи мифологии и Библии, видных философов и писателей (Сократа, Соломона, Шопенгауэра, Ницше, Фрейда, Адлера, Фромма, Хорни, Пушкина, Данте и др.).



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