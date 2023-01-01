WinkАудиокнигиИван III. Василий Ключевский
Иван III. Василий Ключевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература84 мин12+
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Сюжет
«Обратимся к изучению третьего периода нашей истории. Он начинается с половины XV в., точнее говоря, со вступления Ивана III на великокняжеский стол в 1462 г., и продолжается до начала XVII в. (1613), когда на московском престоле является новая династия. Я назвал этот период временем Московской Руси, или Великорусского государства…»
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