Иудейская война. Иосиф Флавий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Иудейская война" – самый подробный источник по истории еврейского и римского народов от библейских времен до разрушения второго храма. Книга проливает свет на политические течения и бытовые стороны жизни народов, о которых другие литературные памятники или умалчивают, или излагают их в явно искаженном, неправдоподобном виде. Как участник той роковой войны Иосиф Флавий повествует о ней по живым впечатлениям благодаря ясному, блестящему стилю изложения, события словно оживают перед нами.



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