Исцеляющие Стихи Вселенной. Аффирмации в стихах для вас и ваших близких с иллюстрациями автора. Валеорна Сакрум (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стихи нон-фикшен. Гармоничные утверждения в поэтической форме, которая просто запоминается и укореняется в нашем уме. ИСВ – методика, не нуждающаяся в доказательствах. Ведь аффирмации, поэзия, мифы, архетипы, искусство, восточная философия проверены уже тысячи раз не нами, но для нас. Метафорическая классификация по Планетам служит не только обрамлением стиля автора, но и отсылкой к древней культуре почитания космических объектов, частью общего духовного целого для многих народов земли.



Исцеляющие Стихи Вселенной слушать на видеосервисе Wink.