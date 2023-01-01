Исцеление Рода. Путь к процветанию и благополучию.. Валерий Синельников,Людмила Синельникова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждая душа приходит в этот мир благодаря союзу мужчины и женщины… А вы когда-нибудь задумывались о том, почему вы родились именно у этих родителей и именно в этом Роду? Случайно? Нет, в мире не бывает ничего случайного! Для чего вы пришли в этот мир? Почему существуют наследственные заболевания? Почему бывает так, что в одной семье рождаются только мальчики, а в другой только девочки, а у кого-то вообще нет возможности продолжить Род? Ответы на эти и другие вопросы можно найти, изучая историю своего Рода. Каждый Род хранит свои истории и тайны. Исследуя свой Род, вы постепенно раскроете эти тайны, и вам станут понятны неожиданные повороты вашей судьбы. Мы предлагаем совершить увлекательное путешествие к истокам вашего Рода, откуда вы сможете черпать силу и вдохновение для созидания своей счастливой судьбы. Исцели свой Род, а соответственно, себя и своих детей при помощи уникальных методик и упражнений, разработанных авторами. Вы сможете получить благословение Рода, попросить прощения у предков и нерождeнных детей, отпустить обиды и даже избавиться от родового проклятия!



Исцеление Рода слушать на видеосервисе Wink.