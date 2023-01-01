Исцеление холодного сердца. Наталья Лилль (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Конец XIX века – не простое время для английской женщины, желающей посвятить себя медицине, но тридцатилетняя Илейн Маквей преодолела все невзгоды, добилась успеха и заслуженно считается лучшим доктором в своём городе. Однако вся жизнь женщины рушится, когда её насильно доставляют на неизвес�тное судно для оказания помощи тяжело раненному матросу. На корабле Илейн вынуждена противостоять суровому капитану, не желающему воспринимать женщину-доктора всерьёз.



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