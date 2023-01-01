WinkАудиокнигиИсцеление холодного сердца. Наталья Лилль
Исцеление холодного сердца. Наталья Лилль (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Любовные романы, Приключения16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Конец XIX века – не простое время для английской женщины, желающей посвятить себя медицине, но тридцатилетняя Илейн Маквей преодолела все невзгоды, добилась успеха и заслуженно считается лучшим доктором в своём городе. Однако вся жизнь женщины рушится, когда её насильно доставляют на неизвес�тное судно для оказания помощи тяжело раненному матросу. На корабле Илейн вынуждена противостоять суровому капитану, не желающему воспринимать женщину-доктора всерьёз.
Исцеление холодного сердца слушать на видеосервисе Wink.