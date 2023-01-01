Исцеление холодного сердца. Наталья Лилль
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Исцеление холодного сердца. Наталья Лилль

Исцеление холодного сердца. Наталья Лилль (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Любовные романы, Приключения16+

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Сюжет

Конец XIX века – не простое время для английской женщины, желающей посвятить себя медицине, но тридцатилетняя Илейн Маквей преодолела все невзгоды, добилась успеха и заслуженно считается лучшим доктором в своём городе. Однако вся жизнь женщины рушится, когда её насильно доставляют на неизвестное судно для оказания помощи тяжело раненному матросу. На корабле Илейн вынуждена противостоять суровому капитану, не желающему воспринимать женщину-доктора всерьёз.

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