Истребивший магию. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

От эпохи магического дождя остались только волшебные мечи, кольца власти, чародейские амулеты и талисманы, джинны в кувшинах, браслеты колдунов, олени с золотыми рогами, серебряные гуси и еще много дивных вещей и зверей. А еще уцелели хранилища магической воды в подземных пещерах. Кто находил �– становился могучим магом. Но появился странный человек, зачем-то не только убивает колдунов, это понятно – все воины воюют с ними, – но и уничтожает запасы волшебной воды. Зачем?



Истребивший магию слушать на видеосервисе Wink.