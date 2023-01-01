История церкви, рассказанная просто и понятно. Брюс Шелли (книга, 2020) слушать онлайн

Эта книга представляет историю церкви в виде простого, ясного, запоминающегося и увлекательного рассказа о выдающихся людях, великих идеях, грандиозных эпохах и ключевых событиях, благодаря которым христианство появилось, разрослось и вступило в XXI век в масштабах всей планеты. Труд профессора Брюса Шелли (1927–2010) стал классическим. Русский перевод выполнен по 4-му изданию, выверенному профессором теологии и философии Р. Л. Хэтчеттом.



История церкви, рассказанная просто и понятно слушать на видеосервисе Wink.