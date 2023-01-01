История сношений человека с дьяволом. Марк Орлов (книга, 2020) слушать онлайн

На протяжении всей истории человечества духи добра и зла, под их всевозможными названиями, играли великую роль и оказывали обширнейшее влияние на судьбы людей. В книге даются понятия о добрых и злых духах, приводятся ходячие мнения и россказни о существовании демонов их явлениях людям, о похищениях людей нечистою силою, о превращениях дьявола, о признаках одержимости им, о шабашах ведьм, о продаже души дьяволу, о колдунах, о злобных и лукавых проделках нечистого. Дается описание мира бесплотных существ – фей, эльфов, гномов, домашних демонов и т.п. Включены сказания о привидениях, призраках, оборотнях и вампирах. Описывается интереснейшая и полная драматизма история религиозного фанатизма – процессы ведьм и колдунов. Также представлен очерк всякого мракобесия, процветавшего в цивилизованном мире в течение минувших веков.



История сношений человека с дьяволом слушать на видеосервисе Wink.