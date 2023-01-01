WinkАудиокнигиИстория русской революции. Том 2. Октябрьская революция. Лев Троцкий
История русской революции. Том 2. Октябрьская революция. Лев Троцкий (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн12+
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Сюжет
История русской революции – двухтомная книга Льва Троцкого о русской революции 1917 года, впервые опубликованная в 1930 году. Является фундаментальным трудом автора по исторической проблематике, в которой формулируется непосредственная связь между событиями Февральской и Октябрьской революций.
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