История русской революции. Том 2. Октябрьская революция. Лев Троцкий (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

История русской революции – двухтомная книга Льва Троцкого о русской революции 1917 года, впервые опубликованная в 1930 году. Является фундаментальным трудом автора по исторической проблематике, в которой формулируется непосредственная связь между событиями Февральской и Октябрьской революций.



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