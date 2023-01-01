История России: События и даты. Коллективные сборники (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ВСЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЕГЭ! Для заучивания наизусть Кто сдавал экзамен по истории, тот знает, что самое трудное при подготовке, – это запомнить огромное количество дат. И запомнить не просто так, а и «слева направо», и «справа налево», и вразбивку, и даже спросонья ответить на вопрос, что и когда случилось в нашем древнем государстве. Данное аудиопособие – простой и надежный способ выучить и даты, и события, не тратя на это лишнее время: вы можете «зубрить» их всегда и там, где вам это удобно. Даты расположены в хронологическом порядке и разделены на несколько исторических периодов. После каждой даты озвучено соответствующее ей событие. Для закрепления материала предлагается обратный порядок прослушивания: сначала событие – затем дата. А в паузах вы успеете дать свои варианты ответов.



История России: События и даты слушать на видеосервисе Wink.