История России с древнейших времен. Том 23. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. Сергей Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый труд великого русского историка Сергея Михайловича Соловьева (1820 – 1879), является крупнейшим достижением русской исторической науки XIX в. С. М. Соловьев – «первый среди равных», в плеяде блестящих русских историков в которую входят Н. Карамзин, В. Ключевский, Н. Костомаров, А. Пресняков, Т. Грановский, С. Платонов и многие другие. Двадцать третий том обширного 29-томного труда охватывает период царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1749-1755 гг. Содержание: * Глава первая. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1749 и 1750 годы * Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1751 и 1752 годы * Глава третья. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1753 год * Глава четвертая. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1754 год * Глава пятая. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1755 год * Глава шестая. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. Состояние образованности в России во второе семилетие царствования Елисаветы. 1749-1755 годы



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