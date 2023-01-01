История Рима. Теодор Моммзен (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«История Рима» – фундаментальный труд Теодора Моммзена (1817-1903) по истории Древнего Рима, самая известная из его научных работ. Описана римская история до падения республики и начала правления Юлия Цезаря. В 1902 году Моммзену была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «величайшему существующему мастеру исторической литературы с особым упоминанием монументального труда „Римская история“».



История Рима слушать на видеосервисе Wink.