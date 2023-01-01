История одной вражды в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Федор Достоевский,Иван Тургенев,Илья Самойлович Зильберштейн,Юрий Никольский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Писатель и литературовед Дмитрий Быков читает нам два литературоведческих исследования, изданных в 20-х годах XX века и посвящённых взаимоотношениям двух русских писателей – Фёдора Достоевского и Ивана Тургенева. Первое из них – «Переписка Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева» под редакцией И. С. Зильберштейна (Ленинград, «ACADEMIA, 1928», второе – книга Юрия Никольского «Тургенев и Достоевский. История одной вражды», опубликованная в Болгарии в 1921 году.



История одной вражды в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д слушать на видеосервисе Wink.