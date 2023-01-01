История одного развода. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Лидия Пронина 20 лет прожила в браке, который казался ей благополучным. Муж Виктор, с которым они поженились еще студентами, обеспечивал семью, а она целиком посвятила себя воспитанию сына. Однако, в последние полгода Павел начал резко меняться, отдалился от матери, завел новых друзей, бросил школу, почти не бывает дома. Он постоянно ссорится с отцом, и однажды дело доходит до рукоприкладства. Павел ушел из дома. Лидия переживала за сына, и пыталась выяснить у мужа, в чем причина конфликта. Но муж вел себя грубо, ничего объяснять не хотел, и Лидия вдруг поняла, что ее многолетнее терпение к его холодности только ради того, чтобы «сохранить семью», оказалось напрасным. Накануне своего 18-летия Павел вернулся домой, но только за вещами. Он заявил, что не вернется домой, пока родители не разберутся друг с другом, что вся их жизнь – фальшь и стяжательство, и у них давно уже нет никакой «семьи». В день своего рождения Павел уезжает на Север. Он заранее тайком завербовался на зимовку на метеостанцию, чтобы вернуться как раз к весеннему призыву в армию. Лидия убеждена, что причина всех перемен в сыне – его разрыв с Зиной, подругой детства, в которую он давно влюблен. Лидия хотела их помирить, однако Зина лишь заявила, что не любит Павла и что ей – девушке из бедной семьи – нужно добиваться благополучия. Оставшись в полном одиночестве, Лидия попыталась восстановить с мужем теплые отношения, приготовила романтический ужин в день 20-летия их брака… Но Виктор, забыв о знаменательной дате, сообщил, что срочно уезжает в командировку. На следующий день Лидию ждет еще один удар: она случайно обнаруживает, что «командированный» муж прекрасно проводит время, изменяя ей с Зиной. Такого двойного предательства Лидия простить не могла. Она выследила любовников и заявила мужу, что подает на развод. Однако она никогда не работала, и понимает, что остаётся без средств к существованию. Тем не менее, именно после развода Лидия перестает чувствовать себя одинокой. Она вливается в социум, начинает новую жизнь. Через полтора месяца возвращается Павел. Ему пришла повестка в армию, но через год он будет дома и поступит в институт, потому что, наконец, понял, чем хочет заниматься в жизни. И что он больше никогда не бросит мать.



История одного развода слушать на видеосервисе Wink.