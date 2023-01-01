История одного развода. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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История одного развода. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

История одного развода. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Лидия Пронина 20 лет прожила в браке, который казался ей благополучным. Муж Виктор, с которым они поженились еще студентами, обеспечивал семью, а она целиком посвятила себя воспитанию сына. Однако, в последние полгода Павел начал резко меняться, отдалился от матери, завел новых друзей, бросил школу, почти не бывает дома. Он постоянно ссорится с отцом, и однажды дело доходит до рукоприкладства. Павел ушел из дома. Лидия переживала за сына, и пыталась выяснить у мужа, в чем причина конфликта. Но муж вел себя грубо, ничего объяснять не хотел, и Лидия вдруг поняла, что ее многолетнее терпение к его холодности только ради того, чтобы «сохранить семью», оказалось напрасным. Накануне своего 18-летия Павел вернулся домой, но только за вещами. Он заявил, что не вернется домой, пока родители не разберутся друг с другом, что вся их жизнь – фальшь и стяжательство, и у них давно уже нет никакой «семьи». В день своего рождения Павел уезжает на Север. Он заранее тайком завербовался на зимовку на метеостанцию, чтобы вернуться как раз к весеннему призыву в армию. Лидия убеждена, что причина всех перемен в сыне – его разрыв с Зиной, подругой детства, в которую он давно влюблен. Лидия хотела их помирить, однако Зина лишь заявила, что не любит Павла и что ей – девушке из бедной семьи – нужно добиваться благополучия. Оставшись в полном одиночестве, Лидия попыталась восстановить с мужем теплые отношения, приготовила романтический ужин в день 20-летия их брака… Но Виктор, забыв о знаменательной дате, сообщил, что срочно уезжает в командировку. На следующий день Лидию ждет еще один удар: она случайно обнаруживает, что «командированный» муж прекрасно проводит время, изменяя ей с Зиной. Такого двойного предательства Лидия простить не могла. Она выследила любовников и заявила мужу, что подает на развод. Однако она никогда не работала, и понимает, что остаётся без средств к существованию. Тем не менее, именно после развода Лидия перестает чувствовать себя одинокой. Она вливается в социум, начинает новую жизнь. Через полтора месяца возвращается Павел. Ему пришла повестка в армию, но через год он будет дома и поступит в институт, потому что, наконец, понял, чем хочет заниматься в жизни. И что он больше никогда не бросит мать.

История одного развода слушать на видеосервисе Wink.

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