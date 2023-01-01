История Лизи. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Произведение, вошедшее в десяток самых популярных книг США. Кошмар, всю жизнь преследовавший знаменитого писателя Скотта Лэндона… Кошмар, который достался в наследство ни о чем не подозревающей жене Лизи. Как погиб ее муж? Как он жил? Откуда он черпал идеи для своих романов, кажущихся уж слишк�ом реалистичными? С какими силами он заключил тайный союз? Чтобы ответить на эти вопросы, Лизи предстоит совершить путешествие в самое сердце Тьмы…



История Лизи слушать на видеосервисе Wink.