История Лизи. Стивен Кинг
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История Лизи. Стивен Кинг

История Лизи. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы1467 мин16+

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Сюжет

Произведение, вошедшее в десяток самых популярных книг США. Кошмар, всю жизнь преследовавший знаменитого писателя Скотта Лэндона… Кошмар, который достался в наследство ни о чем не подозревающей жене Лизи. Как погиб ее муж? Как он жил? Откуда он черпал идеи для своих романов, кажущихся уж слишком реалистичными? С какими силами он заключил тайный союз? Чтобы ответить на эти вопросы, Лизи предстоит совершить путешествие в самое сердце Тьмы…

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