История культуры винопития в Китае. Ван Кай, Ци Синь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Культура виноделия и винопития в Китае начала формироваться в незапамятные времена. О первом алкогольном напитке и его создателе ходят разные легенды, но точно известно одно: вино полюбилось жителям Поднебесной. В этой книге авторы рассказывают долгую историю китайского виноделия, а заодно сообщают интересные сведения обо всем, что так или иначе касалось винопития. Вы прочтете об особых кубках, чарках, застольных играх и многих необычных видах вина. Издание предназначено для широкого круга читателей.



История культуры винопития в Китае слушать на видеосервисе Wink.