История кота Соломона и Элен, которой было непросто. Шейла Джеффрис (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Это не просто история о кошке, это история о жизни и о согревающей сердце надежде. Маленький черно-белый кот по имени Соломон должен стать защитником своей бывшей хозяйки. Нет больше задорной, счастливой и свободной маленькой девочки Элен, на ее месте – неудачно вышедшая замуж женщина, которая отчаянно нуждается в любви и поддержке. И пока Элен и ее маленький сын пытаются справиться с потерей всего, что им дорого, именно Соломон становится для них лучиком света. Вдохновляющая, трогательная и душераздирающая история любви, мужества и силы. Вы будете смеяться, плакать и никогда больше не будете смотреть на кошку так, как раньше. Идеальное чтение для поклонников «Уличного кота по имени Боб».



История кота Соломона и Элен, которой было непросто слушать на видеосервисе Wink.