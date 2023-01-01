История китайских праздников. Вань Лина
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История китайских праздников. Вань Лина

История китайских праздников. Вань Лина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература216 мин12+

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Сюжет

Китайские праздники – это синтез традиций и современности. Они объединяют поколения и сохраняют культурное наследие Китая. Книга расскажет вам, какие праздники появились несколько тысяч лет назад, а какие – совсем недавно. Вы узнаете, что принято есть в Праздник середины осени, когда все семьи готовят рисовую кашу лаба и что нужно успеть в последний день года. Для широкого круга читателей.

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