WinkАудиокнигиИстория государства Российского. Том 2. Николай Карамзин
История государства Российского. Том 2. Николай Карамзин (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Классика12+
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Сюжет
«История государства Российского» – это 12 томов историческо-литературного многолетнего труда Николая Карамзина, озвученных актером театра и кино Михаилом Богдасаровым. Второй том аудиоиздания сосредоточен на освещении правителей XI-XII веков. Вы подробно узнаете о княжении Святополка и взятии Киева, ознакомитесь с Правдой русской – сводом уголовных законов, направленных на укрепление безопасности – и погрузитесь в особенности заключения браков и союзов. Устройте себе уникальное путешествие во времени и прикоснитесь к истокам нашего государства!
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