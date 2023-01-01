История государства Российского. Том 2. Николай Карамзин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«История государства Российского» – это 12 томов историческо-литературного многолетнего труда Николая Карамзина, озвученных актером театра и кино Михаилом Богдасаровым. Второй том аудиоиздания сосредоточен на освещении правителей XI-XII веков. Вы подробно узнаете о княжении Святополка и взятии Киева, ознакомитесь с Правдой русской – сводом уголовных законов, направленных на укрепление безопасности – и погрузитесь в особенности заключения браков и союзов. Устройте себе уникальное путешествие во времени и прикоснитесь к истокам нашего государства!



История государства Российского слушать на видеосервисе Wink.