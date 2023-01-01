Истории, оставляющие след. Марина Филимонова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мы не замечаем, как бежит время. Но он уходит, уходит вместе с событиями, вещами, людьми, ускользает между пальцев, словно мелкий песок дюн и остаётся только в наших файлах памяти. Обычно запоминается, то, что заставляет сильнее всего переживать, что сопровождается эмоциями и длительными раздумьями, эти же моменты открывают фрагменты истины и делают нас сильнее.



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