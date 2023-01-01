Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 5. 1934-1937. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет нашей истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в год 1913-й – для того чтобы дожить до года 1993-го, героем которого стал Борис Ельцин. Каждый год показан через жизнь и дела одного из наших известных, знаменитых или выдающихся соотечественников. В пятом выпуске аудиосерии, записанной в студии «Ардис», рассказывается о событиях середины тридцатых годов. На Первом съезде советских писателей первым советским поэтом Николай Бухарин называет Бориса Пастернака, а за несколько месяцев до этого пытается покончить с собой ссыльный Осип Мандельштам. Годом позже убит Киров, начинается Стахановское движение. Проходит процесс по делу троцкистско-зиновьевского блока, принимается сталинская конституция, начинается Большой террор.



Исторические хроники с Николаем Сванидзе слушать на видеосервисе Wink.