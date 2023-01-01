Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 4. 1930-1933. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет нашей истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в год 1913-й – для того чтобы дожить до года 1993-го, героем которого стал Борис Ельцин. Каждый год показан через жизнь и дела одного из наших известных, знаменитых или выдающихся соотечественников. В четвeртом выпуске аудиосерии рассказывается о событиях начала 30-х годов. Застрелился Маяковский, покончила с собой Надежда Аллилуева, на Беломорканале гибнут заключeнные. Но страна идeт вперeд, строится, вместе с Утeсовым поeт: «Нам песня строить и жить помогает…» и повторяет вслед за Вождeм: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей».



Исторические хроники с Николаем Сванидзе слушать на видеосервисе Wink.