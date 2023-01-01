Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 3. 1924-1929. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет нашей истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в год 1913-й – для того чтобы дожить до года 1993-го, героем которого стал Борис Ельцин. Каждый год показан через жизнь и дела одного из наших известных, знаменитых или выдающихся соотечественников. В третьем выпуске аудиосерии, открывающемся рассказом о смерти вождя мирового пролетариата, автор говорит о борьбе за власть, продолжавшейся несколько лет, построении социализма в одной стране, атаке на НЭП, коллективизации, соловецких лагерях особого назначения, борьбе с кулаками, середняками, а заодно и бедняками.



Исторические хроники с Николаем Сванидзе слушать на видеосервисе Wink.