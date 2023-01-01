Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 23. 1990-1993. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет нашей истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в год 1913-й – для того чтобы дожить до года 1993-го, героем которого стал Борис Ельцин. Каждый г�од показан через жизнь и дела одного из наших известных, знаменитых или выдающихся соотечественников. В заключительном, двадцать третьем выпуске аудиосерии, записанном в студии «Ардис», рассказывается о событиях 1990-1993 годов, развале СССР и преодолении политического кризиса в России.



Исторические хроники с Николаем Сванидзе слушать на видеосервисе Wink.