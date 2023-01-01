Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 20. 1980-1982. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет нашей истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в год 1913-й – для того чтобы дожить до года 1993-го, героем которого стал Борис Ельцин. Каждый год показан через жизнь и дела одного из наших известных, знаменитых или выдающихся соотечественников. В двадцатом выпуске аудиосерии, записанном в студии «Ардис», рассказывается о событиях 1980-1982 годов: из Москвы в Горький выслан Андрей Сахаров, умирает Владимир Высоцкий, проходит Олимпиада-80, страна переходит на «летнее» и «зимнее» время, умирает Леонид Брежнев, главой страны становится Юрий Адропов.



Исторические хроники с Николаем Сванидзе слушать на видеосервисе Wink.