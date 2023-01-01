Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 2. 1918-1923. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет нашей истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в год 1913-й – для того чтобы дожить до года 1993-го, героем которого стал Борис Ельцин. Каждый год показан через жизнь и дела одного из наших известных, знаменитых или выдающихся соотечественников. Во втором выпуске аудиосерии, записанной в студии «Ардис», рассказывается о первых послереволюционных годах, о времени гражданской войны. В 1918 году подписан Брестский мирный договор, совершено покушение на Ленина, начался красный террор. В Екатеринбурге расстреляна царская семья. Весной 1918 года начинается антибольшевистское белое движение, Россию на несколько лет захлeстывает война.



Исторические хроники с Николаем Сванидзе слушать на видеосервисе Wink.