Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 15. 1965-1967. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет нашей истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в год 1913-й – для того чтобы дожить до года 1993-го, героем которого стал Борис Ельцин. Каждый год показан через жизнь и дела одного из наших известных, знаменитых или выдающихся соотечественников. В пятнадцатом выпуске аудиосерии, записанном в студии «Ардис», рассказывается о событиях 1965-1967 годов: к двадцатилетию Победы 9 мая объявлено государственным праздником; учреждается звание «город-герой»; начата реформа советской экономики, «Косыгинская реформа»; Леонид Брежнев избран Генеральным секретарём ЦК КПСС; проходит судебный процесс над Синявским и Даниэлем; широко отмечается полувековой юбилей Октябрьской революции; в стране начинается цветное телевещание; главой КГБ становится Юрий Андропов.



Исторические хроники с Николаем Сванидзе слушать на видеосервисе Wink.