Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 13. 1959-1961. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет нашей истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в год 1913-й – для того чтобы дожить до года 1993-го, героем которого стал Борис Ельцин. Каждый год показан через жизнь и дела одного из наших известных, знаменитых или выдающихся соотечественников. В тринадцатом выпуске аудиосерии, записанном в студии «Ардис», рассказывается о событиях 1959-1961 годов: ещё одной попытке уничтожения Русской православной церкви, внеочередном XXI съезде КПСС, последнем годе освоения целины, полёте Гагарина, выносе Сталина из Мавзолея, возведении Берлинской стены. © Николай Сванидзе, Марина Сванидзе © & ℗ АРДИС® / Art Dictation Studio



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