Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 11. 1953-1955. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет нашей истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в год 1913-й – для того чтобы дожить до года 1993-го, героем которого стал Борис Ельцин. Каждый г�од показан через жизнь и дела одного из наших известных, знаменитых или выдающихся соотечественников. В одиннадцатом выпуске аудиосерии, записанном в студии «Ардис», рассказывается о событиях 1953-1955 годов: смерти Сталина, его похоронах, борьбе за власть в стране. © Николай Сванидзе, Марина Сванидзе © & ℗АРДИС® / Art Dictation Studio



Исторические хроники с Николаем Сванидзе слушать на видеосервисе Wink.