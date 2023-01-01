WinkАудиокнигиИсторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 1. 1913-1917. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе
Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Выпуск 1. 1913-1917. Николай Сванидзе,Марина Сванидзе (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История297 мин12+
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Сюжет
«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – масштабный проект, посвященный общественной и политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет истории. Вместе с Ильей Репиным читатель входит в 1913 год – для того чтобы дожить до 1993 года, героем которого стал Борис Ельцин. В первом выпуске ау�диосерии, записанной в студии «Ардис», рассказывается о периоде 1913-1917 годов.
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