Истоки морали. В поисках человеческого у приматов. Франс де Вааль. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Приматолог Франс де Вааль в книге «Истоки морали» утверждает, что нравственность — поведение, присущее нашему виду биологически. Оно не зависит от религиозных догм, а фактически является продуктом эволюции. В течение многих лет де Вааль наблюдал, как шимпанзе утешают своих болящих соседей, а бонобо делятся пищей друг с другом. Он приводит поразительные доказательства этического поведения в сообществах приматов и, переплетая истории из царства животных с глубоким философским анализом, обосновывает биологическую природу человеческой морали. Его цель — дать новое понимание современному отношению к религии. Он объясняет, какую роль религия играет в нашем обществе, и предостерегает атеистов, отстаивающих научное мышление, от опасности скатиться в новый воинствующий фанатизм.



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