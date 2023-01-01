Источники осознанной жизни. Преврати проблемы в ресурсы. Элизабет Лукас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – для тех, кто хотел бы научиться находить в кризисах потенциал, уметь превращать проблемы в задачи, видеть в самых разных ситуациях источники сил и ресурсов. Автор – ученица Виктора Франкла, психотерапевт с огромным опытом – предлагает черпать вдохновение и силы из нескольких замечательных источников. Смысл, тишина, юмор, вера, литература… И даже кризис может быть таким источником – если его «правильно приготовить». Каждая жизнь, убеждена автор, имеет в себе огромный потенциал. Каждую судьбу реально изменить. Замкнутый круг можно разорвать! Опыт Элизабет Лукас и истории людей, которые она рассказывает, свидетельствуют об этом. Композитор: Денис Стельмах. Звукорежиссер: Ирина Гареева, Анастасия Нехорошева.



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