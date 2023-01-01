Истинное имя. Том 2. Рэйда Линн (книга, 2020) слушать онлайн

Рэйда Линн – русскоязычный автор, работающий в жанре фэнтези. Представляем в аудиоформате второй том самой популярной книги автора «Истинное имя». По жанру это роман взросления, написанный по канонам героического фэнтези Не имеющий даже собственного имени подросток убегает из приeмной семьи и нарекает себя Криксом. Это имя неожиданно вовлекает его в круговорот событий, который затрагивает самых могущественных людей империи. А сам герой с помощью счастливой случайности становится учеником в престижнейшем учебном заведении страны. Рады этому далеко не все. Ведь отпрыски аристократов не любят выскочек из простолюдинов. Впрочем, они не догадываются об истинном происхождении героя. Зато злые силы уже почувствовали след мальчика, и теперь жизнь Крикса и вся империя в серьeзной опасности. Слушайте подробности истории в аудиокниге.



Истинное имя слушать на видеосервисе Wink.