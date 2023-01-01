Истинная для инквизитора, или Успеть до полуночи. Адриана Дари
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Истинная для инквизитора, или Успеть до полуночи. Адриана Дари

Истинная для инквизитора, или Успеть до полуночи. Адриана Дари (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Попасть самому опасному человеку королевства в лапы, пытаясь от него скрыться? Могу, умею, практикую. Что делать? Бежать от инквизитора, теряя тапки! Но я потеряла не тапку, а половину своего фамильного браслета, без которого мне не спрятаться. А инквизитор непременно решил отыскать меня. Этот хитрый лис даже объявил об отборе невест, где главным условием поставил наличие подходящей второй части браслета. Но я обхитрю его, прикинувшись служанкой одной из невест, и верну свою вещь! Главное, не дать украсть своё сердце.

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Фэнтези

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