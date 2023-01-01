Истинная для инквизитора, или Успеть до полуночи. Адриана Дари (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Попасть самому опасному человеку королевства в лапы, пытаясь от него скрыться? Могу, умею, практикую. Что делать? Бежать от инквизитора, теряя тапки! Но я потеряла не тапку, а половину своего фамильного браслета, без которого мне не спрятаться. А инквизитор непременно решил отыскать меня. Этот хитрый лис даже объявил об отборе невест, где главным условием поставил наличие подходящей второй части браслета. Но я обхитрю его, прикинувшись служанкой одной из невест, и верну свою вещь! Главное, не дать украсть своё сердце.



Истинная для инквизитора, или Успеть до полуночи слушать на видеосервисе Wink.