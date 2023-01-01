Истинная близость. С ним.. Дарья Зайцева (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Привет, я Даша. В своей жизни я смогла построить одну великую вещь – отношения с моим мужчиной. Мой муж – предприниматель и долларовый миллионер. Мы вместе с ним прошли путь от долгов в два с половиной миллиона рублей к изобилию и большим деньгам. В наших отношениях нет ругани, криков, измен, унижения, манипуляций и вранья. Мы счастливы вместе каждый день, живем той жизнью, о которой всегда мечтали, и хотели бы поделиться этим опытом с вами. В этой книге я расскажу вам о том, как мы к этому пришли: о влюбленности, безумной крышесносной страсти, ссорах, драмах, о том, как мы учились разговаривать друг с другом и договариваться, любить друг друга и слышать, преодолевать проблемы, заниматься сексом и много чему еще. На живом примере в легкой форме расскажу вам о принципах, которые мы вывели для себя. О принципах, которые позволили нам стать счастливыми, обрести друг друга и самих себя, став по-настоящему истинно близкими. Содержит нецензурную брань.



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