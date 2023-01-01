Истерики «купи». Виктория Шиманская (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Без них практически не обойтись. Они присутствуют в жизни любого ребенка и родетеля. Детские истерики-важная часть взросления и становления личности. Виктория Шиманская-доктор психологии-поможет найти ответ на вопросы: что является основной причиной всех истерик и как вести себя родителям.



Истерики «купи» слушать на видеосервисе Wink.