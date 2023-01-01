WinkАудиокнигиИстерики «купи». Виктория Шиманская
Истерики «купи». Виктория Шиманская (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Учебная и научная литература12+
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Сюжет
Без них практически не обойтись. Они присутствуют в жизни любого ребенка и родетеля. Детские истерики-важная часть взросления и становления личности. Виктория Шиманская-доктор психологии-поможет найти ответ на вопросы: что является основной причиной всех истерик и как вести себя родителям.
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