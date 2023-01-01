Испытательный срок. Часть 1. Павел Филиппович Нилин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиоспектакль по одноименной повести. 1923 год. По путевке комсомола Зайцева и Егорова направляют в Угрозыск. Новичкам дают испытательный срок. Опытный следователь Жур привлекает стажеров к делу о самоубийстве аптекаря… Исполнители: От автора – Весник Евгений; Егоров – Ташков Андрей; Зайцев – Габриэлян Сергей; Жур – Невинный Вячеслав; Воробейчик – Сайфулин Геннадий; Катя – Стриженова Любовь; Курычев – Евстигнеев Евгений; Бармашев – Пузырев Юрий; Сторож – Дуров Лев; Синеблузники – Бякина Ирина, Семенова Галина, Мундум Евгений, Демидов Алексей



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