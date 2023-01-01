Испытание огнем. Алекс Орлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Защитникам базы 24 удалось отбить жестокий штурм сепаратистов, но потерпевшие неудачу враги приходят в себя. На смену мятежникам в джунглях появляются неведомые монстры, заставившие капитулировать все материки планеты, кроме Тортуги. Чтобы одолеть новую напасть, Джиму Симмонсу и Тони Тайлеру предстоит пройти жестокие испытания, перестать верить своим и подружиться с теми, кого давно считали врагами. Они разрушат «змеиное логово», но… Если бы они только знали, во что ввязываются!



Испытание огнем слушать на видеосервисе Wink.