Исправление. Ирина Шишковская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главный герой, программист из 2058 года Павел, живет в мире тотального карантина, социальной дистанции и прочих ограничений, связанных с постоянными вспышками пандемий на Земле и работает в лаборатории, занимающейся телепортацией белковых тел не только в пространстве, но и во времени. Павел тайно влюблен в коллегу по работе Джу, которая предлагает подать совместную заявку на участие в некоем Проекте, и неожиданно для себя Павел выбирается для участия в нем.



Исправление слушать на видеосервисе Wink.