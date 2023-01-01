Исповедь. Жан-Жак Руссо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Исповедь» – особое произведение для философа: с одной стороны, это хроника его жизни, со всеми, иной раз даже шокирующими, подробностями, а с другой – это своего рода квинтэссенция его философии. Его фраза: «Свобода, равенство, братство» стала лозунгом Великой французской революции его концепция «природного состояния», идеи всеобщего равенства и борьба против деспотизма определили мировоззрение человечества на несколько веков вперед.



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